Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 11 kişi yaralandı

Japonya'da meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremde en az 11 kişi yaralandı.

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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 11 kişi yaralandı

Japonya’da dün akşam meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en az 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

Japonya'da dün meydana gelen ve Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililer ve itfaiye teşkilatlarından edinilen bilgilere göre Ehime eyaletinde 7, Kochi eyaletinde 2 ve Oita eyaletinde 2 olmak üzere toplam 11 kişi deprem nedeniyle yaralandı. Depremden etkilenen bazı bölgelerde su borularının patlaması nedeniyle geçici su kesintisi yaşandığı açıklanırken, birçok yapı ve otoyolda da maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

TSUNAMİ RİSKİ OLMUŞMAMIŞTI

Japonya’nın Kyushu ve Shikoku adalarını ayıran Bungo Boğazı açıklarında dün yerel saat ile 23.14’te 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının 39 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtmişti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilmişti.

Kaynak: İHA

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