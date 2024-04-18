Kırgızistan'da TikTok yasağı devreye girdi

Geçtiğimiz ağustos ayında TikTok'u yasaklama kararı alan Kırgızistan, kararı devreye soktu.

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Kırgızistan'da TikTok yasağı devreye girdi

Kırgızistan’da geçtiğimiz yılın ağustos ayında Çin merkezli popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasına yönelik alınan karar uygulamaya konuldu.

Sosyal medya kullanıcıları yerel saatle 00.00'dan sonra TikTok’a erişim sağlayamadı. Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesinin mektubu üzerine internet servis sağlayıcılarına ülkede TikTok'a erişimi kısıtlamaları yönünde yazı gönderildiği belirtildi.

YASAKLANMASI KARARI ALINMIŞTI

Kırgızistan Kültür, Haberleşme, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Ağustos 2023'te TikTok'un yasaklanmasını kararlaştırmıştı. Yapılan açıklamada, TikTok’un çocukların zihinsel gelişimini ve sağlığını olumsuz etkilediğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarından bir dizi şikayet alındığı, bu çerçevede TikTok’taki içerikler üzerinde inceleme yapıldığı belirtilerek, “İnceleme sırasında bu platformun çocukların sağlığına ve gelişimine zarar veren bilgilere erişimi kısıtlamadığı ve TikTok uygulamasında bilgiye erişim sağlarken yaş kategorisini kontrol edecek herhangi bir işlev bulunmadığı tespit edilmiştir. Bakanlık çok sayıda başvuruyu dikkate alarak, yapılan incelemeler çerçevesinde Tik Tok’un Kırgızistan topraklarında faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı” ifadeleri kullanılmıştı. Söz konusu kararın yürürlüğe girmesi için Dijital Kalkınma Bakanlığı’na başvurulduğu belirtilmişti.

'KARAR POLITIK DEĞIL'

Ayrıca TikTok’u yasaklama kararının politik bir arka planı bulunmadığına dikkat çekilerek, “Bu tedbir yalnızca çocukların ahlaki eğitimleri üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve psikolojik sağlıklarına zarar verebilecek bilgilerden korumayı amaçlamaktadır” denilmişti.

Kaynak: İHA

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