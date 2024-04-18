ABD Başkanı Biden bu kez amcasını 'yamyamların' yediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Biden, 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekatında görev yapan amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini öne sürdü.

Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette konuşan Biden, İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini iddia etti. Askeri kayıtlara göre ise Biden’ın amcasını taşıyan uçak Pasifik üzerinde kaybolmuştu.

Scranton'tan ayrılmak üzere uçağına binmeden önce gazetecilere demeç veren Biden, "Uçak, o zamanlar çok sayıda yamyamın olduğu bir bölgede vuruldu. Cesedini asla bulamadılar ama oraya tekrar gittiklerinde kontrol edip uçağın bazı parçalarını buldular" dedi.