Almanya'da iki Rus ajanı tutuklandı

Almanya'da, yabancı gizli servis ajanı oldukları gerekçesiyle Alman ve Rus vatandaşlıkları bulunan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Almanya'da iki Rus ajanı tutuklandı

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu "Donetsk Halk Cumhuriyeti (PRD) örgütüne üyelik" ve Rus gizli servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Dieter S. ve Alexander J. tutuklandı.

Daha önce haklarında yakalama emri çıkarılan ve dün gözaltına alınan 2 şüpheli, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

Ayrıca Bayvera Eyalet Kriminal Dairesi tarafından şüphelilerin konutları ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüpheliler, gizli servis ajanlığının yanı sıra terör örgütüne üyelik, patlayıcı hazırlama, sabotaj amaçlı ajanlık faaliyeti, askeri tesislerin güvenliğini tehdit eden faaliyetler gibi çeşitli eylemlerle suçlanıyor.

Kaynak: AA

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