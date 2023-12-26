İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 28 Kasım'da Ankara’ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretten son anda vazgeçmişti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde İsral'in Gazze’ye dönük saldırılarına ortak bir yanıt formüle etmeye odaklanacaklarını söylemişti.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.
Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.
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