İran-ABD Geriliminde Tarihi Eşik: Trump Doğrudan Teması Açıkladı
ABD Başkanı Trump, bölgesel bir savaşın eşiğindeki İran'ın uzlaşma sağlamak için aracıları devreden çıkararak Washington ile doğrudan hat kurduğunu iddia etti. Trump, "Savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" diyerek yeni bir dönemin sinyalini verdi.
Orta Doğu'da tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde, Beyaz Saray'dan küresel dengeleri kökten değiştirecek bir diplomatik iddia geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ARACILAR DEVRE DIŞI
İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" yanıtını verdi.
BARIŞ MI TESLİMİYET Mİ?
"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak" diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.
Kaynak: AA