Trump Yeni Önceliğini Tarih Vererek Duyurdu! İran Savaşında Sona mı Gelindi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden sürece ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden hemen önce ya da seçim sonrasında sona erebileceğini açıkladı.

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Trump Yeni Önceliğini Tarih Vererek Duyurdu! İran Savaşında Sona mı Gelindi?
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ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına verdiği mülakatta İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞA ARA SEÇİM AYARI, SONRA VEYA HEMEN ÖNCE BİTEBİLİR

İran'a yönelik saldırıların neden tüm güçle sürdürülmediğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerine dikkati çekerek sürecin seçimler nedeniyle bu seyirde ilerlediğini ifade etti. Savaşın seçimlerden sonra veya seçimlerin hemen öncesinde bitebileceğini belirten Trump, İran yönetiminin mevcut süreçte zorlandığını ve büyük bir baskı altında olduğunu savundu.

'İRAN'IN HER ZAMAN BELİRLİ MİKTARDA FÜZESİ OLACAK'

İran'ın füzelerinin imha edildiği yönündeki iddialara rağmen füze fırlatılmaya devam edilmesinin sorulması üzerine Trump, karşı tarafın elinde çok sayıda füze bulunduğunu, büyük bölümünü yok etmelerine karşın her zaman belirli bir miktarda füzelerinin olacağını kaydetti. Kararlarından pişmanlık duymadığını vurgulayan Trump, aynı şartlar tekrar oluşsa yine aynı adımları atacağını belirtti.

'NÜKLEER KAPASİTELERİ ELİNDEN ALINDI'

İran'ın nükleer kapasitesinin elinden alındığını öne süren Trump, söz konusu güce sahip olması halinde İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun yanı sıra ABD kentlerini de hedef alabileceğini, nükleer silaha sahip bir yönetimle diyalog sürecinin çok daha farklı yürütülmek zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

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