Irak’ta İsveç büyükelçiliği binasına saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

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Irak’ta İsveç büyükelçiliği binasına saldırı

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

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