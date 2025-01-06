Irak ve Fransa'dan Suriye Görüşmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, görüştü. Görüşmede Suriye'deki durum ele alınırken Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, yaptığı açıklamada barışçıl bir sürecin başlatılmasının önemini ele aldıkları belirtti.

Irak ve Fransa'dan Suriye Görüşmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'deki durumu ve barışçıl bir sürecin başlatılmasının önemi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız mevkidaşı Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve barışçıl bir yönetim sürecinin başlatılmasının önemini ele aldıklarını belirtti. Hüseyin, "Fransa Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yapmaktan memnuniyet duydum, Suriye'deki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

İki bakan, "Suriye'de tüm bileşenlerin katılımıyla yetki kullanımını sağlayacak barışçıl bir sürecin başlatılmasının önemi ve bölgedeki istikrarın sağlanması öncelikleriyle uyumlu vizyonların paylaşılmasının gerekliliği" konusunda görüş alışverişinde bulundu. Irak-Fransa ilişkilerinin güçlendirilmesinin de masaya yatırıldığı görüşmede, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "uluslararası alandaki son gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Bağdat Konferansı'nın en kısa sürede düzenlenmesi" önerisinde bulundu.

İlk kez 28 Ağustos 2021'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta 9 ülkenin katılımıyla düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" 20 Aralık 2022'de 12 ülkenin katılımıyla Ürdün'de gerçekleştirilmişti. 2021'de Irak'ın ev sahipliğindeki konferansa Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Mısır, Ürdün, Türkiye ve İran katılmış, bir yıl sonraki konferansta ise Irak, Türkiye, Ürdün, Fransa, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn ve İran yer almıştı.

2023'ün sonunda gerçekleştirilmesi planlanan 3. Bağdat Konferansı ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aynı dönemdeki Bağdat ziyareti ertelenmişti.

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Kaynak: AA

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