Instagram, 'terörist' dediği Filistinlilerden özür diledi

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 14 gün geçti.

Savaşın şiddeti her geçen gün artarken can kayıpları da günden güne artıyor.

Çatışmaların başladığı günden bugüne Filistinlilere yönelik ayrımcılıkla suçlanan sosyal medya şirketi Meta, Instagram uygulamasında bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine yazdıkları ifadelerin İngilizce tercümesine 'terörist' ibaresini eklemişti.

Bu ibare, profillerinde İngilizce olarak 'Filistinli' (Palestinian) ve Arapça olarak 'elhamdülillah' yazan, aynı zamanda Filistin bayrağı emojisini kullanan kişilerin hesaplarında görülmekteydi.

Yazılan sözcüklerin İngilizce çevirisinde, "Elhamdülillah. Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" yazıyordu.

Meta, Instagram'da yaşanan durumun çeviri kaynaklı bir hata olduğunun altını çizerek bir özür mesajı yayımladı.

Instagram'ın sahibi Meta'dan yapılan açıklamada, "Bazı ürünlerimizde uygunsuz Arapça tercümelere sebep olan sorunu çözdük. Bunun gerçekleşmiş olmasından ötürü samimiyetle özür dileriz" denildi.

BU HAFTA BAŞI GÜNDEME GELMİŞTİ

Konu ilk olarak bu hafta başında, YtKingKhan isimli TikTok kullanıcısı tarafından gündeme getirilmişti. YtKingKhan, Filistinlilerin paylaşımlarının susturulduğunu ve sansürlendiğini vurgulayarak, bu hatanın nasıl gerçekleşebildiğini sorgulamış, "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin çünkü idrak edemiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum" demişti.