Moody's İsrail’in kredi notunu incelemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi.

Moody's İsrail’in kredi notunu incelemeye aldı

Moody's, İsrail'in A1 kredi notunun incelemeye alındığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı.

İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden "A1" olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlandığı ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin, daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi olması olasılığını artırdığı vurgulandı.

Not incelemesinin çatışmanın muhtemel süresi ve ölçeğine odaklanacağı ifade edilen açıklamada, inceleme süresinin üç aydan daha uzun olabileceği kaydedildi.

FİTCH DE 'NEGATİF İZLEMEYE' ALMIŞTI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.

Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edilmişti.

Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Etiketler
İsrail Moody's
Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor
Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası
Joe Biden ulusa seslendi: 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız' Joe Biden ulusa seslendi: 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız'
Gazeteci Fulya Öztürk'e ölüm tehdidi: 'Telegram'da fotoğraflarımı paylaşıyorlar' Gazeteci Fulya Öztürk'e ölüm tehdidi: 'Telegram'da fotoğraflarımı paylaşıyorlar'
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı! Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı!
Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül
Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar! Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar!
'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama 'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama
Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı