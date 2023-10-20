Joe Biden ulusa seslendi: 'İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız'

ABD Başkanı Joe Biden, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

Biden'ın açıklamaları şöyle:

"Hamas'ın varlık nedeni İsrail'i yıkmak. Hamas, Filistinlileri temsil etmiyor. Aynı zamanda Ukrayna'da bir devlet var ancak bu reddediliyor. Filistin Devlet Başkanı'na, ABD'nin Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkına bağlı olduğunu söyledim.

Biz Ukrayna'dan çekilmeyeceğiz. Ukrayna'nın kazanması ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor. Diktatörler yaptıklarının hesabını vermezse dünyada kaos olur. Bu yüzden biz Ukrayna'da güç kazanmak için hareket etmiyoruz.

ABD askerlerinin Rusya'ya karşı savaşmasını istemiyoruz. Avrupa'daki müttefiklerimiz Rusya'yı izliyor. Orta Doğu'da İran, Rusya'yı ve Hamas'ı destekliyor. Biz Orta Doğu da istikrar sağlamak istiyoruz. Ukrayna'ya İsrail'e sırtımızı dönemeyiz. Yarın kongreye bir bütçe planı sunacağım.

İsrail'in güvenliği için daha önce görülmemiş bir paket göndereceğim. İsrail'in geçmişten daha güçlü olmasını sağlayacağız. İsrail savaş hukukuna uygun hareket edecekler."