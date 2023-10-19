3 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere merkezli ‘Artist for Palestine’ adlı web platformu İsrail- Filistin çatışmalarında işgal atındaki Gazze’de bulunan halkı desteklemek adına bir imza kampanyası başlattı. Kampanyayı 3 bin 300'den fazla sanatçı imzalayarak destek oldu.

İsrail - Filistin çatışmalarında işgal altındaki Gazze’deki sivil halka destek vermek için 2015’te kurulan ‘Artist for Palestine’ web sitesi, ateşkes çağrısı yaparak imza kampanyası başlattı. Kampanyayı aralarında Tilda Swinton, Charles Dance gibi sanatçıların bulunduğu 3 bin 300'den fazla isim imzaladı.

DHA'nın haberine göre, kampanya kapsamında dün yayınlanan mektupta;

“Bir suça ve felakete tanıklık ediyoruz. İsrail Gazze'nin büyük bölümünü enkaza çevirdi ve 2.3 milyon Filistinlinin su, elektrik, gıda ve ilaç ihtiyacını kesti. BM'nin İnsani İşlerden Sorumlu müsteşarının (Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffith) ifadesiyle, bölgenin üzerinde 'ölüm hayaleti' dolaşıyor.

Gazze halihazırda mültecilerden ve mültecilerin çocuklarından oluşan bir toplum. Şimdi, yüz binlercesi havadan, denizden ve karadan bombardımana tutulan, dedeleri ve nineleri silah zoruyla evlerinden çıkarılan Filistinlilere bir kez daha kaçmaları ya da hayal bile edilemeyecek ölçekte toplu cezalandırmayla karşı karşıya kalmaları söyleniyor. Hakları ellerinden alınan ve İsrail Savunma Bakanı tarafından ‘insan hayvanlar’ olarak tanımlanan bu insanlar, kendilerine neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline gelmiştir” denildi.

'HÜKÜMETLER SAVAŞ SUÇLARINA YARDIM EDİYOR'

Mektupta, “Hükümetlerimiz sadece savaş suçlarına göz yummakla kalmıyor, onlara yardım ve yataklık ediyor. Bu suç ortaklığından dolayı hesap verecekleri zaman gelecektir. Gazze'ye uygulanan eşi benzeri görülmemiş zulmün sona ermesi için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Gazze'nin yıkımına ve Filistin halkının kitlesel olarak yerinden edilmesine karşı küresel hareketi destekliyoruz. Hükümetlerimizden İsrail'in eylemlerine verdikleri askeri ve siyasi desteği sona erdirmelerini talep ediyoruz. Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımın engellenmeden girebilmesi için Gazze'deki geçişlerin açılması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.