Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasına dava açıyor

Kahve zinciri Starbucks, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'le dayanışma açıklaması yapan Starbucks çalışanları sendikasına dava açacağını duyurdu.

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Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasına dava açıyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıkladı.

AA'nın ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinden aktardığı habere göre, Starbucks Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.

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İsrail İsrail-Filistin gerginlik
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