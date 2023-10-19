Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı

Irak’ın Enbar vilayetinde bulunan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Hava üssünün İHA ve roketlerle hedef aldığı ve üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Olayda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Kendilerini silahlı bir grup olarak tanıtan Irak'taki İslami Direniş Örgütü’nden yapılan açıklamada, Ayn el-Esad üssüne roket saldırısı düzenledikleri belirtildi.

Saldırı, 24 saatten kısa süre içinde Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu hava üslerine yönelik üçüncü saldırı oldu.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Pentagon, ABD'li bir askeri çalışanın, dün Irak'taki Ayn el Esad hava üssüne düzenlenen drone saldırısı sırasında sığınacak yer ararken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu.