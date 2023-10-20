Gazeteci Fulya Öztürk'e ölüm tehdidi: 'Telegram'da fotoğraflarımı paylaşıyorlar'

Gazeteci Fulya Öztürk, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. İsrail'in yaptığı saldırıları Gazze sınırından aktaran Öztürk, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Gazeteci Fulya Öztürk'e ölüm tehdidi: 'Telegram'da fotoğraflarımı paylaşıyorlar'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Türk gazeteciler de işgalci İsrail'in saldırılarını yerinde görüntülemek için bölgeye gitti.

FULYA ÖZTÜRK'E TEHDİT

Gazze sınırından gelişmeleri aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, İngilizce olarak ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fulya Öztürk'e ölüm tehdidi: 'Telegram'da fotoğraflarımı paylaşıyorlar' - Resim : 1

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