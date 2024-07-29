İngiltere'de Dans Atölyesine Bıçaklı Saldırı: 2 Çocuk Öldü

İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Southport bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6'sı ağır 9 kişi ise yaralandı.

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İngiltere'de Dans Atölyesine Bıçaklı Saldırı: 2 Çocuk Öldü

İngiltere'nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan 2 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere'nin kuzeyindeki Southport bölgesinde Taylor Swift temalı bir yoga ve dans atölyesinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Düzenlenen bıçaklı saldırıda can kaybı arttı. Polis, saldırıda yaralanan 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 6'sı ağır 9 kişi olduğunu açıkladı.

Saldırıyı engellemeye çalışan 2 yetişkinin yaralılar arasında bulunduğunu aktaran polis, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, saldırının saikinin henüz belli olmadığını söyledi.

Polis, ayrıca saldırının şu anda terörle bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Polis, 17 yaşındaki saldırganı olayın ardından gözaltına almıştı.

Kaynak: İHA

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Bıçaklı Saldırı
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