İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

İngiltere'nin Southport bölgesindeki bir caddede bıçaklı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandı, saldırgan ise gözaltında.

İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin, bir bıçağı ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

HALKA 'UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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