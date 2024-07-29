Gazze’de Korkulan Oldu! Savaştan Sağ Kurtulan Çocuklar Salgında Ölüyor

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 278 gündür sürüyor. Dünyada tepkilerin olduğu kadar destekleyenin de olduğu bu katliamdan en çok çocuklar etkileniyor. Gazze Şeridi’nde füzelerden, kurşunlardan, bombalardan sağ kurtulmayı başaran çocuklar açlıkla susuzlukla karşılaşıyor. Tüm bunlardan kurtulmayı başaran çocukların şimdi de canları salgın hastalıklar ile tehlike altında.

Son Güncelleme:
Gazze’de Korkulan Oldu! Savaştan Sağ Kurtulan Çocuklar Salgında Ölüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 297 gündür devam ederken, insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemi çöken Gazze’de çocuk felci salgını olduğunu ilan etti. Bakanlık, salgına devam eden İsrail saldırının neden olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle enkaza dönen Gazze’de sağlık ve hijyen koşullarının çok kötü durumda olması nedeniyle çocuk felci virüsünün Gazze Şeridi'ne ve ötesine yayılma riskinin yüksek olduğu bildirilmiş, ancak salgın ilan edilmemişti.

İsrail Saldırıyor, Gazze'de Can Kaybı Artıyorİsrail Saldırıyor, Gazze'de Can Kaybı ArtıyorDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Çocuk İsrail Filistin Gazze Salgın savaş
Son Güncelleme:
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
Fransa'da 'Demir Yolları' Alarmı: Bir Kişi Gözaltında Fransa'da 'Demir Yolları' Alarmı: Bir Kişi Gözaltında
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Hizbullah, İsrail Sınırındaki Askeri Mevzileri Vurdu Hizbullah, İsrail Sınırındaki Askeri Mevzileri Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
30 Yıldır Esnaf Lokantası İşleten Metin Usta Açıkladı: Kuru Fasulye Pişirirken İçine 1 Kaşık Eklemek Yeterli 30 Yıllık Şef Açıkladı: Kuru Fasulye Pişirirken İçine 1 Kaşık Eklemeniz Yeterli