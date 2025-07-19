İngiliz Müzik Grubu Massive Attack'ten Gazze İçin Dayanışma Ağı

İngiliz müzik grubu Massive Attack, Gazze'ye destek veren sanatçıların baskı altına alındığını söyledi. Grup, bu isimlere destek olmak amacıyla yeni bir dayanışma ağı kurduklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
İngiliz Müzik Grubu Massive Attack'ten Gazze İçin Dayanışma Ağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz müzik grubu Massive Attack, İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklama yapan sanatçıların baskı altına alındığını vurguladı. Massive Attack grubunun, Instagram hesabından yapılan açıklamada, söz konusu ağla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyuna konuşan müzisyenlerin yoğun ve rahatsız edici kampanyalarla susturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle kariyerlerinin başında olan ya da mesleki açıdan kırılgan konumdaki sanatçıların tehditlerle karşı karşıya kaldığı kaydedilerek, "Başka sanatçıların susturulmasına seyirci kalmayacağız" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu baskılara karşı birlik olmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında sanatçıların görüşlerini dile getirmekten çekinmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Hala çok geç değil, bu harekete katılmak için herkes davetlidir" çağrısı yapıldı.

'SEKTÖRDE SANSÜR ARTIYOR'

Sanatçıların, platformlarını kullanarak İngiltere hükümetinin rolünü de eleştirdiklerine ve bunun sonucunda çeşitli tehditlere ve baskılara maruz kaldıklarına işaret edilen açıklamada, müzik endüstrisinde sansür uygulamalarının giderek arttığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, "Diğer sanatçılara bizimle iletişime geçerek şu talepler etrafında ortak bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuyoruz: Derhal ve kalıcı bir ateşkes; tanınmış yardım kuruluşlarının Gazze'ye engelsiz erişimi ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarını ve lisanslarını sona erdirmesi" ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşananların artık tarif edilemeyecek boyutta olduğunun altı çizilen açıklamada, bölgedeki duruma ve İngiliz hükümetinin rolüne karşı grubun sesini yükselttiği dile getirildi.

Süveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste AnlaştıSüveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste AnlaştıDünya
İsrail, Gazze'nin Yüzde 88'ini Yıktıİsrail, Gazze'nin Yüzde 88'ini YıktıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Coldplay Konserindeki Yasak Aşk Skandalı Şirketi Karıştırdı 'Coldplay' Skandalı Şirketi Karıştırdı
Süveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste Anlaştı İsrail-Suriye Ateşkeste Anlaştı
Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı
Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Çok Kuvvetli Geliyor... Sağanak ve Fırtına Vuracak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat
YKS Sonuçları Açıklandı YKS Sonuçları Açıklandı
Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu Batum’da Kanlı Pusu: Türk Vatandaşı Restoranda Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak Ev Sahipleri Diken Üstünde: Tapu, Harç, Emlak Vergisi… Hepsi Geçersiz Sayılacak
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilecek mi? O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat! O Tarihten Sonra Sigortası Olanlar Dikkat!