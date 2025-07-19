Süveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste Anlaştı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ile Suriye arasında Türkiye, Ürdün ve bölge ülkelerinin desteklediği bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Süveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste Anlaştı
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen bir ateşkes anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

"Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Suriye ve İsrail yönetimlerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Süveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste Anlaştı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında çok sayıda asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozuldu ve İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'da Tansiyon Yüksek! İsrail-Suriye Ateşkeste Anlaştı - Resim : 2

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz’da çatışmalar yeniden alevlendi. Bu çatışmalara güvenlik güçleri müdahil olmadı. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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