Hükümeti eleştirince görevine ara verildi: İngiltere, BBC sunucusu için ayakta

Büyük Britanya kraliyeti tarafından himaye edilen ve fonlanan BBC'de spor programı sunucusu ve İngiltere'nin ünlü eski milli futbolcularından Gary Lineker'in hükümetin yeni mülteci yasa tasarısıyla ilgili eleştirel sosyal medya paylaşımı İngiltere'de krize neden oldu.

BBC'nin Lineker'in görevine ara verdiğini duyurmasının ardından çalışma programdaki spor yorumcuları ve ekip arkadaşlarının yanı sıra BBC'nin diğer spor programlarının sunucuları ve yorumcuları da Lineker'e destek için programa çıkmayacaklarını duyurarak dayanışma boykotu başlattı.

Britanya Kraliyeti himayesiyle ve finansal desteğiyle yayın yapan BBC'nin radyo ve televizyon spor programlarının yerini bant yayını aldı. Kanal spor programlarında yaşanan sorun nedeniyle izleyicilerden özür diledi.

LİNEKER'DEN HÜKÜMETE NAZİ SUÇLAMASI

BBC'nin aktardığına göre; ünlü sunucu ülkede iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin mültecilerle ilgili yasa yasa tasarısında kullanılan dili 1930'lu yıllardan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Almanya'da iktidarda olan ırkçı Nazilere benzetmişti. Ünlü sunucu hükümetin yanı sıra BBC yönetiminin de hedefi oldu. BBC, sunucuyu 'tarafsızlık' ilkesini ithamla suçluyor.

BBC BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI İSTENİYOR

Alınan karar nedeniyle BBC Başkanı Richard Sharp ve BBC Genel müdürü Tim Davie'nin istifası isteniyor. Her ikisi de muhafazakar hükümetle işbirliği içinde olmakla suçlanıyor. Sharp'ın eski Başbakan Boris Johnson'un 800 bin pound ev kredisi almasında aracı olduğu biliniyor ve bu konuda BBC mütevellisi tarafından soruşturulmuştu.

Lineker'e spor dünyasından muazzam bir destek var. Ian Wright, Alan Shearer ve Jermaine Jenas'ın da bulunduğu diğer şöhretli eski futbolcu sunucular da Lineker ile dayanışma gösterdiler. Ayrıca Football Focus'un sunucusu Alex Scott programından çekilirken, BBC Radio 5 Live'ın spor haberlerinin çoğu bant progrmla değiştirildi.

JÜRGEN KLOPP'TAN LİNEKER'E DESTEK

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp da Lineker'e destek veren isimler arasında. Klopp, "insan hakları ile ilgili görüş söylemek mümkün olmalı" dedi. BBC'nin Lineker'i uzaklaştırmasından sorumlu tutulan muhafazakar hükümet de kendini bu cendereden kurtarmaya çalışıyor. Çiçeği burnunda başbakan Sunak, "harika bir sunucu" olarak tanımladığı Gary Lineker ile BBC arasındaki mevcut durumun "zamanında çözülebileceğini umduğunu, ancak bunun hükümetin değil, kesinlikle onların meselesi olduğunu" söyledi.

BBC SUNUCULARINDAN VE YORUMCULARINDAN ARDA BOYKOT KARARI

Lineker'in sunduğu Günün Maçı programı yorumcularının programa katılmama kararı almasıyla BBC'nin diğer spor yayınlarında da Lineker'e destek için art arda boykot kararları açıklandı:

* Match of the Day (Günün Maçı) programı sunucusuz ve yorumcusuz bir şekilde maç özetleri yayımlayacak

* BBC Radio 5 Live günün maçları yerine önceden kaydedilmiş yayınları paylaşacak

Football Focus, Final Score ve Fighting Talk programları yerine önceden kaydedilmiş farklı programlar yayına girecek.

* Günün Maçı programı yorumcularından eski futbolcu Ian Wright, Lineker'in görevine son verilmesi halinde kendisinin de programa çıkmayacağını açıkladı.

* Eski BBC Genel Direktörü Greg Dyke, BBC'nin Lineker'i programa çıkarmama kararının yanlış olduğunu ve kendi itibarını zedelediğini söyledi.

* BBC çalışanlarının örgütlü olduğu NUJ ve BECTU sendikaları da BBC'nin Lineker kararını "tehlikeli" ve "endişe verici" olarak değerlendirdi ve "kendi kalesine attığı büyük bir gol olduğunu" söyledi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere hükümeti Salı günü Avam Kamarası'nda ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusunda bulunma hakkını ortadan kaldıran yeni yasa tasarısını sundu. Lineker, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Avam Kamarası konuşması klibine "Aman tanrım, bu korkunç ötesi" yorumunu yaptı. Sucunu kendisinin ileri gittiğini söyleyen takipçilerine ise; "Biz diğer önde gelen Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci alıyoruz. Bu, en korumasız insanları hedefleyen ölçüsüzce acımasız bir politikadan başka bir şey değil ve kullanılan dil de Almanya'da 30'larda kullanılandan pek farklı değil. Bu durumda ben mi ileri gitmiş oluyorum?" yanıtını verdi.

Bakan Braverman, "Hukuki, ölçülü ve insani" diye nitelediği önlemlerin 1930'lar Almanyası'na benzetilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyleyerek Lineker'i hedef gösterdi.

Lineker, eleştiriler üzerine, "sesi olmayan" insanların haklarını savunmaya devam edeceğini, BBC'nin bir sözcüsü ise ünlü sunucuyla konuşulacağını ve kendisine "sorumluluklarının hatırlatılacağını" vurguladı.

BBC'den yapılan açıklamada, Lineker'in, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir anlaşmaya varılıncaya kadar, Match of the Day (Günün Maçı) programının sunuculuğunu yapmayacağı belirtildi.

Lineker'in "son dönemdeki sosyal medya aktivitesinin BBC ilkelerini ihlal ettiğini" belirten açıklamada, kendisinin "siyasi partilerle ilgili veya tartışmalı siyasi konularda taraf olmaması gerektiği" vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem