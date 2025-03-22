Hong Kong Uçağında Yangın Paniği

Çin'in Hangzhou şehrinden Hong Kong'a gitmekte olan Hong Kong Airlines'a ait 'HX115' sefer sayılı uçakta, geçen perşembe günü kabin üst rafında yangın çıktı. Yangın, mürettebatın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, uçak güvenli bir şekilde Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı'na (FOC) acil iniş yaptı.

Hong Kong Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Uçak, Hangzhou'dan Hong Kong'a olan uçuşu sırasında kabin üst rafında çıkan yangın nedeniyle Fuzhou'ya yönlendirildi ve güvenli şekilde iniş yaptı. Yangın başarıyla söndürüldü" denildi.

Hong Kong televizyonu, yolcular ve kabin görevlilerinin yangını söndürmek için su şişeleri kullandığı anların görüntülerini paylaştı.

Hava yolu yetkilileri, uçaktaki 168 kişinin herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Hazırlanan ön raporda, yangının yolculardan birinin çantasındaki taşınabilir şarj aletinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Kaynak: DHA