İsrail Ordusunun Suriye'deki Harekatı Devam Ediyor

SOHR, İsrail'e ait kara kuvvetlerinin, hava saldırılarının eşliğinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne sınır olan El-Asha köyüne birden fazla arazi aracıyla giriş yaptığını bildirdi. Bu gelişme, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından yaşanan en son askeri hareketlilik olarak kaydedildi. Ancak, İsrail kuvvetlerinin bu bölgede ne kadar kalacağı ve operasyonun amacına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İSRAİL'İN OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

19 Mart’ta, İsrail güçleri Kuneytra ve Dera illerinin sınırında yer alan Nasiriye kasabasındaki iki askeri noktayı hedef aldı. Uzun süren bir operasyonun ardından 50 araçtan oluşan bir askeri konvoyla bölgeden geri çekilen İsrail güçleri, operasyon sırasında iki askeri noktayı tahrip ederek bölgedeki 22 kalibrelik topu işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşıdı.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

SOHR'a göre, İsrail’in bölgedeki askeri hareketliliğinin artması, yerel halk arasında bu tür operasyonların devam edeceği endişelerini pekiştiriyor. Ayrıca, İsrail'in Palmira askeri havaalanına düzenlediği saldırı da dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA