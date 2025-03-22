İsrail Ordusunun Suriye'deki Harekatı Devam Ediyor

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki ilerleyişi devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail'in hava saldırılarıyla desteklenen kara harekâtı sonucu Kuneytra kırsalına girdiğini ve Palmira askeri havaalanına da saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordusunun Suriye'deki Harekatı Devam Ediyor

SOHR, İsrail'e ait kara kuvvetlerinin, hava saldırılarının eşliğinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne sınır olan El-Asha köyüne birden fazla arazi aracıyla giriş yaptığını bildirdi. Bu gelişme, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ardından yaşanan en son askeri hareketlilik olarak kaydedildi. Ancak, İsrail kuvvetlerinin bu bölgede ne kadar kalacağı ve operasyonun amacına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İSRAİL'İN OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

19 Mart’ta, İsrail güçleri Kuneytra ve Dera illerinin sınırında yer alan Nasiriye kasabasındaki iki askeri noktayı hedef aldı. Uzun süren bir operasyonun ardından 50 araçtan oluşan bir askeri konvoyla bölgeden geri çekilen İsrail güçleri, operasyon sırasında iki askeri noktayı tahrip ederek bölgedeki 22 kalibrelik topu işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşıdı.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

SOHR'a göre, İsrail’in bölgedeki askeri hareketliliğinin artması, yerel halk arasında bu tür operasyonların devam edeceği endişelerini pekiştiriyor. Ayrıca, İsrail'in Palmira askeri havaalanına düzenlediği saldırı da dikkat çekiyor.

2,3 Milyon Kişi! İŞ-KUR'dan İstihdama Büyük Doping2,3 Milyon Kişi! İŞ-KUR'dan İstihdama Büyük DopingEkonomi

Van'da Kar YağışıVan'da Kar YağışıYurttan Haberler

Kaynak: ANKA

Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın Ev Sahibi Gürcistan Oldu 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın Ev Sahibi Gürcistan Oldu
Güney Kore'deki Orman Yangınında 2 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti Güney Kore'deki Orman Yangınında 2 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme