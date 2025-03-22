2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın Ev Sahibi Gürcistan Oldu

Gürcistan'ın, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın ev sahibi olduğu açıklandı.

2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nın Ev Sahibi Gürcistan Oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Laszlo Toth'u Tiflis'teki çalışma ofisinde kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Gürcistan'ın 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı belirtilerek, taraflar arasında ilgili anlaşmanın da imzalandığı belirtildi.

Tiflis'te devam eden "2024 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası kapsamında Gürcistan'da bulunan Toth, Başbakan Kobakhidze ile 2026'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'yla ilgili detayları görüştü.

TÜRKİYE DE KATILIYOR

Öte yandan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2024 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası ikinci gününde devam etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve büyükelçilik çalışanları, turnuvanın düzenlendiği Tiflis Spor Salonu'na gelerek milli takım sporcularını destekledi.

Kaynak: AA

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