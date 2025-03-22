2,3 Milyon Kişi! İŞ-KUR'dan İstihdama Büyük Doping

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ile kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda iş gücü piyasasında arz ve talep dengesini sağlamaya çalışan İŞKUR, "İş ve Meslek Danışmanlığı" hizmetiyle iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi üstlenerek istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

23 YILDA 44 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜŞME

İşsizlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak ve işverenlerin nitelikli eleman teminini kolaylaştırmak amacıyla "İş ve Meslek Danışmanlığı" hizmeti sunan İŞKUR, geçen yıl iş arayan 2,3 milyon kişiyle toplam 3 milyon 70 bin görüşme yaparak kariyer planlamalarına destek sağladı. İş ve meslek danışmanları, 2002'den bu yana ise iş arayanlarla 44 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdi.

"İş ve Meslek Danışmanlığı" kapsamında dezavantajlı kesimlere yönelik de iş arama becerileri eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerle kişilerin iş gücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanıyor ve bu iş gücü piyasasına girişleri kolaylaştırılıyor.

Bu doğrultuda 81 ilde faaliyet gösteren engelli iş koçları ile engelli bireylere destek olunurken, geçen yıl 172 bin 942 engelli bireyle toplam 305 bin 413 bireysel görüşme yapıldı.

Danışmanlar, iş arayanları kurs ve programlara yönlendiriyor, iş gücü piyasası, iş ilanları ve mesleklerle ilgili bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, iş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda da destek veriliyor.

İş arayanlara mesleklerine uygun iş bulunması, mesleki uyum sorunlarının giderilmesi ve becerilerinin geliştirilmesi gibi birçok konuda destek sağlayan danışmanlar, seçilen meslekle ilgili eğitim olanaklarına erişim, işe yerleştirme ve iş ortamına uyum konularında da rehberlik ediyor.

İŞVERENLER DE YARARLANIYOR

Bu destekten işsizlerin yanı sıra işverenler de yararlanıyor. İşveren danışmanlarınca iş gücünün temini ve yetiştirilmesi noktasında destek ve rehberlik hizmeti sunuluyor. İşverenlerin mevcut iş gücü ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra gelecekte ihtiyaç duyacakları meslekler de belirlenerek yol haritası belirleniyor.

Geçen yıl 623 bin 232 iş yeri ile görüşme yapılarak kalıcı istihdamın sağlanması için katkıda bulunulurken, bugüne kadar 4,9 milyon iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA