Hollanda'da Hükümet Düştü

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in partisi koalisyondan ayrıldı. Hükümetin düştüğü bildirildi.

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Hollanda'da Hükümet Düştü

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders’in partisinin koalisyondan ayrıldığı bildirildi. Wilders’in partisinin koalisyondan ayrılmasının nedeninin ise, göçmen politikasına dair anlaşma sağlanamaması olduğu bildirildi.

Wilders, göçü azaltma planı konusunda bir anlaşmaya varılamamasının ardından koalisyondan ayrıldıklarını açıkladı ve partisinin koalisyondan ayrıldığını duyurdu.

Böylece Hollanda’da hükümet düşmüş oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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