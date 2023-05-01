En az 550 çocuğun biyolojik babası olan adama yasak: Artık sperm bağışlayamayacak

Hollanda'da mahkeme son 16 yılda en az 550 kişinin babası olan adamın anne adayları ve tüp bebek merkezlerine yalan söylediğine karar vererek daha fazla sprem bağışı yapmasını yasakladı.

Lahey Bölge Mahkemesi adamın daha önce babalık yaptığı çocuk ve bağışladığı sperm sayısı ile gelecekte de bağışlamaya devam etmek istediği konusunda yalan söylediğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre, mahkemeden yapılan açıklamada "Bu ebeveynlerin tamamı şu anda çocuklarının çok sayıda biyolojik akrabası olduğunu, yani kendileri seçmediği halde yüzlerce üvey kardeşi olduğunu öğrenmiş oldu," ifadeleri yer aldı.

Hollanda'daki kanunlar nedeniyle mahkeme söz konusu adamın kimliğini açıklamadı fakat 2021 yılında konuyla ilgili New York Times gazetesine açıklamada bulunan bir sağlık bakanlığı sözcüsü, zanlının 41 yaşındaki Jonathan Jacob Meier olduğunu onaylamıştı.

"ÇOCUKLAR ARTIK HUZURU HAK ETTİ"

Sözcü, bağışcıların başka bir klinikte sperm bağışında bulunmayacağına dair sözleşme imzalaması gerektiğini, Meijer'in de bu sözleşmeyi imzalamasına rağmen çok sayıda sperm bankasına bağışta bulunduğunun tespit edildiğini söylemişti.

Dava, sperm bağışı ile doğan çocukların haklarını koruyan Hollanda Bağış Çocukları Derneği ve Meijer'in bağış yaptığı spermlerden çocuk sahibi olan bir anne tarafından açılmıştı.

Soyadını açıklamadan Eva ismiyle konuşan anne, "çocuklar artık huzuru hak etti," dedi.

Mahkeme, olumsuz psikolojik sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle Meijer'in yeni bağış yapmasını yasaklamanın çocuklar için en iyisi olacağını belirterek aksi takdirde bu çocukların çok sayıdaki üvey kardeşleri ile anlamlı bir ilişki kurmasının zor olacağını ve ensest ihtimalini artacağını vurguladı.

Mahkeme belgelerine göre Meijer, Hollanda'da en az 11 tüp bebek merkezine bağışta bulundu.

Kanunlara göre her bir kliniğin bu spermleri en fazla 12 kadında ve 25 çocukta kullanılmasına izin veriliyor.

Maijer her kliniğe bağışta bulunurken başka bir yerde bağışta bulunmadığını ve bulunmayı planlamadığını söylemiş.

Hollanda sperm bağışı yoluyla aynı babadan çok sayıda çocuk yapılmaması için merkezi bir kontrol sistemi kurmaya çalışıyor.