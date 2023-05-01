Sanat eseri olarak sergilenen muzu yedi, 'acıkmıştım' dedi

BBC’de yer alan habere göre, Güney Kore’nin başkenti Seoul’da sanatçı Maurizio Cattelan’a ait eserlerin yer aldığı sergi sırasında koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muz da yer aldı.

“Komedyen” adı verilen eseri duvarda gören Non Huyn-soo isimli öğrenci muzu duvardan sökerek yedi.

Öğrenci daha sonra muzu yeme sebebinin kahvaltı yapmaması ve aç olması olduğunu söyledi.

Müze daha sonra yenen muzun yerine bir başkasını koydu.

Olayla ilgili konuşan sanatçı Cattellan “Hiç sorun değil” dedi.