Hizbullah'ın Yeni Lideri Naim Kasım'dan 'Savaşa Devam' Mesajı

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım, ilk kez kameralar karşısına geçti. Kasım ilk açıklamasında, 'savaş planının' devam edeceğini açıkladı.

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Hizbullah'ın Yeni Lideri Naim Kasım'dan 'Savaşa Devam' Mesajı

Hizbullah’ın yeni lideri olan Naim Kasım ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kasım, yaptığı açıklamada, Gazze’ye desteğin ve İsrail’le mücadelenin devam edeceğini duyurdu. Kasım, "Benim yolum Nasrallah'ın yoludur, onu takip edeceğim" dedi.

Kasım’ın açıklamalarında, "Yahya Sinvar değerli bir hayat yaşadı. Gazze'ye desteğe devam edeceğiz. İsrail'le çarpışmaya devam edeceğiz. Direnişin bayrağı yükseliyor” ifadeleri dikkat çekti.

Kasım açıklamasında, İsrail'in amacının Güney Lübnan'da yerleşim yeri inşa etmek olduğunu savundu.

Kasım'ın açıklamasının açıklamasından diğer öne çıkanlar şöyle:

Şehit liderlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bu yolda ilerleme konusunda kararlıyız.

İsrail, 2006'dan bu yana her gün Lübnan'a saldırıyor. İsrail'i 2006'da Lübnan'dan çıkartan şey uluslararası kurumlar değil direnişti.

İsrail'in bölge üzerinde uyguladığı büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Bu sadece Lübnan ve Gazze ile sınırlı olmayan, direnişin küresel güçlere karşı verdiği bir savaştır.

Projeyi hayata geçirmek için her türlü vahşet ve imha tekniğini kullanıyorlar. Bununla yüzleşmeli ve izlemekle yetinmemeliyiz.

Gazze ve Lübnan'daki direniş bir gurur destanıdır ve nesillerimizin geleceğini yaratacaktır."

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