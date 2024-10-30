İspanya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü Var

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ülkede 7 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

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İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan sel felaketinde adeta katliam yaşandı. 51 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

İspanya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 1

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi. Bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İspanya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 2

Kaynak: DHA

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