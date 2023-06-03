Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 288 kişinin öldüğü tren kazasına ilk incelemelere göre sinyal hatasının yol açmış olabileceği belirtildi.

Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, en az 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

"SİNYAL HATASI YOL AÇMIŞ OLABİLİR"

Demir yolları yetkililerince başlatılan incelemede, ilk tespitlere göre kazaya 'sinyal hatası'nın yol açmış olabileceği ifade edildi. Kazaya ilişkin kapsamlı raporun kısa sürede hazırlanması beklenirken, sinyalin verilip tekrar iptal edilme sebebi ise henüz bilinmiyor.

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen 'en büyük tren kazası' olarak nitelendirilen trajik olayda, hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. 

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