Hindistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir yük treni ile bir yolcu treni çarpıştı. Kaza, New Jalpaiguri bölgesinde meydana geldi. Yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıkarken, 1 vagon ise havada asılı kaldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yetkililer, kazaya "insan hatasının" yol açmış olabileceğini ve detaylı bir soruşturma yapılacağını açıklayarak, "İlk soruşturmaya göre, yük treninin makinisti sinyali dikkate almamış gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş ve binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA