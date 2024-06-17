Bulgaristan'da korkutan deprem: Türkiye'nin bazı illerinde de hissedildi

AFAD, Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı, Türkiye'nin bazı illerinde de hissedildi.

Bulgaristan'da korkutan deprem: Türkiye'nin bazı illerinde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi üssü Bulgaristan'ın Rakovski, Filibe bölgesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 19.33 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Deprem, Edirne başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Rakovski, Filibe (Bulgaristan) - [128.60 km] Merkez (Edirne)
Tarih: 2024-06-17
Saat: 20:24:21 TSİ
Enlem: 42.25139 N
Boylam: 24.93417 E
Derinlik: 19.33 km

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