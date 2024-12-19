Hindistan'da Donanma Teknesi Feribota Çarptı, Onlarca Ölü Var

Hindistan’da donanmaya ait sürat teknesi test sürüşü sırasında kontrolden çıktı. Teknenin yolcu taşıyan feribota çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaşamını yitirdi.

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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai’de donanmaya ait sürat teknesi, yolcu taşıyan feribota çarptı. Kazada, 3’ü donanma personeli olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Donanma Teknesi Feribota Çarptı, Onlarca Ölü Var - Resim : 1

FERİOBOTTA 100’DEN FAZLA YOLCU VARDI

Yetkililer, feribotta 100’den fazla yolcunun bulunduğunu ve Elephanta Adaları'ndan Hindistan Geçidi'ne gittiğini aktardı. Kazadan 99 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını belirtti.

Hindistan'da Donanma Teknesi Feribota Çarptı, Onlarca Ölü Var - Resim : 2

TEKNE KONTROLÜ KAYBETTİ

Donanma tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin test sürüşünde olduğu ve motor arızası nedeniyle kontrolü kaybettiği aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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