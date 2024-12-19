Hindistan'da Donanma Teknesi Feribota Çarptı, Onlarca Ölü Var

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai’de donanmaya ait sürat teknesi, yolcu taşıyan feribota çarptı. Kazada, 3’ü donanma personeli olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

FERİOBOTTA 100’DEN FAZLA YOLCU VARDI

Yetkililer, feribotta 100’den fazla yolcunun bulunduğunu ve Elephanta Adaları'ndan Hindistan Geçidi'ne gittiğini aktardı. Kazadan 99 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını belirtti.

TEKNE KONTROLÜ KAYBETTİ

Donanma tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin test sürüşünde olduğu ve motor arızası nedeniyle kontrolü kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA