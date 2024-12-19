Trump'tan Şoke Eden Karar! Tüm Dengeler Değişti, ABD Hükümeti Kapanabilir

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimde başkan seçilen Donald Trump, mart ayına kadar federal hükümete finansman sağlanmasını kapsayan geçici bütçe tasarısıyla ilgili çarpıcı bir karar aldı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, başkan yardımcısı JD Vance ile ortak bir açıklama yayımladı.

Tasarıyla 6 Ocak Komitesi'nin kayıtlarının saklanmasının kolaylaştırılacağı ve Kongre'ye maaş artışı sağlanacağı vurgulanan paylaşımda, "Chuck Schumer ve Demokratlara her istediklerini vermeyen, sade bir harcama yasasını geçirmeliyiz" ifadelerine yer verildi.

Trump ile Vance'in Amerikalı çiftçileri desteklemeyi, afet yardımlarını finanse etmeyi ve 2025'te ABD'yi başarılı yapmayı istediği belirtilen açıklamada, bunun tek yolunun borç tavanının artırılmasıyla "Demokratlara verilecek paylar olmadan" hazırlanan geçici bütçe tasarısı olduğu savunuldu.

'HÜKÜMETİ KAPATMAKLA TEHDİT EDİYORLAR'

Trump, sosyal medyadan yaptığı diğer paylaşımlarda da "Cumhuriyetçiler akıllı ve sert olmalı. Eğer Demokratlar, istediklerini vermezsek hükümeti kapatmakla tehdit ederlerse, bununla yüzleşin" diye yazdı. Bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü pahalı" olarak tanımlayan başkan, ​Demokratlar borç limitini sonlandırmaz veya büyük ölçüde uzatmazsa bununla mücadele edeceğini ifade etti.

Trump, Kongre'nin maaş artışı talep etmesi için de iyi bir zaman olmadığını vurgulayarak, "Umarım, yakın gelecekte 'Amerika'yı yeniden büyük yaptığımızda' böyle bir artışa hak kazanacaksınız" ifadesini kullandı.

'ÜLKE İÇİN YIKICI OLUR'

Cumhuriyetçilerin Demokratlar olmadan bütçe tasarısını geçirmeye çalışmasının ülke için yıkıcı olacağını belirten Trump, bunun yalnızca borç limiti karmaşasını Biden yönetiminde gerçekleşmesine izin vermek yerine Trump yönetimine getireceğini bildirdi. Trump, bunu yapacak kadar "aptal" olan bir Cumhuriyetçinin ön seçime gireceğine dikkati çekerek, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten önce her şeyin müzakere edilmesi ve yapılması gerektiğini dile getirdi.

HÜKÜMETİN KAPANMA İHTİMALİ YÜKSELDİ

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı. ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, salı gecesi, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı. Ancak Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçişini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırdı.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA