Nijerya'da Tekne Battı, Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da onlarca kişiyi taşıyan ahşap tekne henüz bilinmeyen bir neden kazaya karıştı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını açıkladı.

Anene, arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Kaynak: DHA