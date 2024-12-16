Nijerya'da Tekne Battı, Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti
Nİjerya'nın Benue eyaletinde ahşap yolcu teknesi battı. Meydana gelen kaza sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da onlarca kişiyi taşıyan ahşap tekne henüz bilinmeyen bir neden kazaya karıştı.
Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını açıkladı.
Anene, arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin de kurtarıldığını belirtti.
Kaynak: DHA