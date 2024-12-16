İngiltere'de 500 Yıllık Bara Dava Açtı: 'Araplara ve Türklere Irkçılık Yapılıyor'

İngiltere'de terörden hüküm giymiş bir adam, bir barın dışındaki tabeladan rahatsız olduğunu söyleyerek barı mahkemeye verdi. Daha önce cihat propagandası yapmaktan 4 yıl 8 ay hapis yatan Khalid Baqa, Buckinghamshire'daki Chesham'da bulunan Saracen's Head Inn adlı 500 yıllık barın tabelasındaki sakallı Arap/Türk tasvirinin ırkçı olduğunu söyleyerek, bu tabelanın şiddeti teşvik ettiğini öne sürdü. İşletmeye dava açan ve 1.000 sterlinin üzerinde tazminat talep eden Baqa, davayı kazanırsa aynı isme sahip 30'dan fazla bar için de dava açacağını söyledi.

Baqa, tabelada 'Arap ya da Türk kökenli esmer tenli bir adamın tasvir edildiğini' ve bunun kendisini endişelendirdiğini belirterek, işletmeyle iletişime geçtiğini ancak olumlu yanıt alamadığını kaydetti.

"IRKÇI DEĞİL SADECE TARİHİ"

İşletme sahibi Robbie Hayes ise davayı 'tam bir şaka' olarak değerlendirerek, “Burası 500 yıldır The Saracen's Head olarak biliniyor. Bu adam tamamen fırsatçılık yapıyor. Tabii ki beni endişelendiriyor." dedi. Hayes ayrıca müşterilerinin kesinlikle ırkçı olmadığını ve tabelanın da ırkçı değil sadece 'tarihi' olduğunu düşündüğünü söyledi.

SARAZEN NEDİR?

Bara adını veren 'Saracen' (Sarazen) terimi 5. yüzyıla kadar Arapları tanımlamak için kullanıldı. Daha sonra Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı askerler tarafından Müslümanlara takılan bu isim "Hristiyan olmayan" anlamına da geliyor.

Öte yandan 'Saracen' ismi İngiltere'deki en popüler bar isimlerinden biri. Davaya konu olan barın ise 1530 yılında inşa edildiği belirtiliyor.