103 yaşındaki erkek ile 49 yaşındaki kadın evlendi

Hindistan'da 103 yaşındaki erkek, 49 yaşındaki kadınla evlendi. Çift geçen yıl nikah masasına oturdu ancak evlilikleri sosyal medyada yeni viral oldu.

Son Güncelleme:
103 yaşındaki erkek ile 49 yaşındaki kadın evlendi

Hindistan'da 103 yaşındaki bir erkek neredeyse kendisinin yarısı yaşında bir kadınla evlenerek viral oldu.

Habib Nazar, Bhopal'ın Itwara bölgesinde düzenlenen İslami bir düğün töreniyle 49 yaşındaki Firoz Jahan'la dünya evine girdi.

Bu düğün, töreni kaydeden bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından ortaya çıktı.

Independent Türkçe’den Gökçe Uçak’ın çevirdiği Faiza Saqib imzalı habere göre; Nazar'ın ikinci eşi vefat etmiş ve kendisini yalnız hissettiği için üçüncü kez evlenmeye karar vermişti.

Gazetecilere konuşan Nazar şunları söyledi:

“Ben 103 yaşındayım ve eşim 49 yaşında. İlk kez Nashik'te evlenmiştim. O vefat ettikten sonra tekrar evlenmek için Lucknow'a gittim. İkinci eşim de bu dünyadan ayrıldı. Kendimi yalnız hissediyordum. Bu yüzden tekrar evlendim.”

Etiketler
Hindistan
Son Güncelleme:
İstanbul aşkıyla bilinen yazar Mario Levi hayatını kaybetti İstanbul aşkıyla bilinen yazar Mario Levi hayatını kaybetti
Bolivya'da sel: 22 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da sel: 22 kişi hayatını kaybetti
Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor Kızartma yaparken yağ sıçramasını önleyen teknik! Ayrıca ev asla yağ kokmuyor
Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata Böreğiniz hamur gibi mi oluyor? İşte çıtır olmasını engelleyen hata
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var