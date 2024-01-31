Bolivya'da sel: 22 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

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Bolivya'da sel: 22 kişi hayatını kaybetti

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, basına yaptığı açıklamada, başta başkent La Paz olmak üzere Petosi, Santa Cruz ve Chuqisaca'da sağanağın "son derece" etkili olduğunu belirtti.

Sellerde şimdiye kadar 22 kişinin öldüğünü kaydeden Calvimontes, şiddetli yağışlarından en çok La Paz'ın zarar gördüğünü söyledi.

Calvimontes, felaket bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve 9 bin 625 kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Yüzlerce ev ile tarım arazilerinin sular altında kaldığı bazı bölgelerde yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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