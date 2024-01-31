İstanbul aşkıyla bilinen yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.

"EDEBİYATIN GÜÇLÜ KALEMİNİ KAYBETTİK"

Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

İMAMOĞLU'NDAN LEVI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mario Levi'nin vefatı ile ilgili paylaştığı mesajında; "Yazar Mario Levi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İstanbul’u anlattığı romanları bize emanet kaldı. Mekanı cennet olsun; yakınları, okurları ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.