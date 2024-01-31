Uçuşu olanlar dikkat: THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları, Almanya'da havalimanlarında gerçekleştirilecek grev nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.

Uçuşu olanlar dikkat: THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları(THY), Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev nedeniyle yarın için planlanan bazı seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi. THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferleri, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Güvenlik çalışanlarının grevi dolayısıyla iptal edilen seferler ise şu şekilde:

TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg

TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı

TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı

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