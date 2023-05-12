Herkes Japonya Sağlık Bakanı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada paylaşan Uzakdoğulu bir kadına ait fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Japonya Sağlık Bakanı olarak sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

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Herkes Japonya Sağlık Bakanı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Yapay zekâyla oluşturulduğu sonradan ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyada "Japonya Sağlık Bakanı" etiketiyle paylaşıldı.

Sosyal medyada "Japonya Sağlık Bakanı" etiketiyle paylaşılan ve Uzakdoğulu bir kadına ait fotoğraflar Twitter'da kısa sürede hızla çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafların gerçeği yansımadığı ise kısa sürede ortaya çıktı.

Yapay zekâyla oluşturulan fotoğraflardaki kadının Japonya Sağlık Bakanı olmadığı ifade edildi. Çünkü, Japonya'nın Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Kato Katsunobu isimli bir erkek.

Herkes Japonya Sağlık Bakanı sandı, gerçek bambaşka çıktı - Resim : 1

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