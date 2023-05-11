Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltına alındı

Bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek için düzenlenen protestoda gözaltına alınan Susan Sarandon, işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon gözaltına alındı

"Thelma and Louise" filmiyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek için Albany'deki New York Eyaleti Meclis Binası'nda düzenlenen protesto yürüyüşünde gözaltına alındı.

Oyuncu, miting esnasında işçi haklarını vurgulayan bir konuşma yaptı. Eyalet Meclis binasının girişinde "Tek bir adil ücret!" diye bağırdıkları görülen Susan Sarandon ve gözaltına alınan diğer aktivistlerin işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. 

Sarandon, 2018 yılında da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını protesto ederken gözaltına alınmıştı. 

Son Güncelleme:
Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı... Halk TV alarma geçti! Ünlü ekran yüzüne yakalama kararı çıkarılmıştı...
Çin'den ABD şirketlerine baskın: Casusluk suçlamalarına tepki Çin'den ABD şirketlerine baskın: Casusluk suçlamalarına tepki
Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eşinden boşanacağını açıkladı Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eşinden boşanacağını açıkladı
Donald Trump, CNN'e konuk oldu: 'Seçim hilesi görmezsem evet' Trump, CNN'e konuk oldu: 'Seçim hilesi görmezsem evet'
Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor Güzel bir gözleme yapmak için tüyo! Anne eli değmiş gibi oluyor
Mercedes fabrikasında silahlı saldırı Mercedes fabrikasında silahlı saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet, Cumhur'a fark atıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor