Herkes İstifalara Odaklanmışken... Rusya Kritik Bölgede İlerliyor, Ukrayna Tuzağa Düşebilir!

Rusya ile Ukrayna arasında savaş 2 yılı aşkın süredir devam ederken, Ukrayna cephesinde hareketlilikler yaşanıyor. Dün yaşanan 3 istifanın ardından bugün de Dışişleri Bakanı Kuleba’nın istifasını sunduğu kaydedildi.

Rusya’nın dün Ukrayna’nın Poltava bölgesine füzeli saldırısında 51 kişi hayatını kaybederken, 271 kişi de yaralanmıştı. Rusya’nın saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin bugünkü açıklamasında da Lviv kentinde de 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Zelenski, Rusya’nın ayrıca Kriviy Rig kentine de yine füzeyle saldırdığını ve bu saldırıda da 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UKRAYNA’DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’da Devlet Başkanı Zelenski’nin ‘hükümeti güçlendirme’ ehdefiyle geniş kapsamlı bir değişikliğe hazırlandığı iddia edildi.

Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından gece saatlerinde Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina’nın parlamentoya istifalarını sunduğu duyurulmuştu. Bu istifalara son olarak Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da eklendi.

İstifa eden isimlerin yerine kimlerin geleceği henüz belirsizliğini korurken, istifaların Kiev’in savunma hatlarını istikrara kavuşturma çabasıyla doğu cephesine takviye kuvvetler gönderdiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

RUSLAR UKRAYNA’YI TUZAĞA DÜŞÜREBİLİR

Ukrayna peş peşe istifalarla sarsılırken, Rusya’nın stratejik açıdan oldukça önemli olan Pokrovsk’taki ilerleyişi de devam ediyor. Forbes dergisinin aktardığına göre, Rusların ilerleyişiyle Pokrovsk'un güneyindeki Ukrayna birlikleri de tehlikeli bir duruma girebilir. Rus birliklerinin 30 bin askerden oluştuğunun kaydedildiği haberde, kararlı birkaç manevra ile Ukrayna askerlerinin tuzağa düşmesi ise endişeler arasında. Bu durumun ise Kiev yönetimi için felakete dönüşebileceği bildirildi.