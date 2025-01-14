'Hayalet Ada' 1 Yıl İçinde Belirdi ve Ortadan Kayboldu

Hazar Denizi'nde 2023 yılında bir çamur volkanının patlaması sonucu oluşan gizemli ada, 2024 yılı sonuna kadar tamamen yok oldu. NASA'nın Landsat uydularıyla tespit edilen bu kara parçası, Azerbaycan kıyılarında ortaya çıkmıştı. Ancak zamanla erozyona uğrayan ada, "bir hayalet gibi" deniz yüzeyinden kayboldu.

NASA Dünya Gözlemevi’nin raporuna göre, Kumani Bank çamur volkanının geçmişte de benzer şekilde geçici adalar oluşturduğu biliniyor. Volkanik patlamaların kısa sürede büyük miktarda çamur ve alev püskürttüğü kaydedilirken, adanın çapının başlangıçta 400 metre olduğu belirtildi. Ancak yıl sonuna doğru ada, deniz yüzeyinde yalnızca azalmış bir parçasıyla kalmıştı.

SIK SIK GEÇİCİ ADALAR OLUŞUYOR

Uzmanlar, çamur volkanlarının aktif tektonik bölgelerde sıkça görüldüğünü ve özellikle Azerbaycan çevresinde bu tür patlamaların olağan olduğunu vurguluyor. 1861’den bu yana bölgede birçok kez geçici adalar oluştuğu kaydedildi.