Hastanede yangın çıktı; yeni doğan bebekler öldü!

Hindistan'da bebek hastanesinde çıkan yangında 6 yenidoğan hayatını kaybetti.

Hastanede yangın çıktı; yeni doğan bebekler öldü!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bebek hastanesinde çıkan yangında; yeni doğan bebeklerden 6'sının duman zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. 5 bebeğin ise en yakın hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Delhi İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, başkentin Vivek Vihar bölgesinde bulunan bir bebek hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtilerek, hastanede bulunan bebeklerin vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkartıldığı ifade edildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastane yangını trajedisi yürekleri parçaladı. Düşüncelerim yaslı ailelerle. Yaralıların da bir an evvel iyileşmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bebek hastanesindeki yangın haberi yürekleri dağladı. Yangın nedeni araştırılıyor ve ihmalin sorumluları affedilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca görgü tanıkları, hastane yakınlarında oksijen tüpü satış noktası bulunduğunu ve bu konuda daha önce yetkililerin uyarıldığını belirtti. Hastane yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan Hastane Yangınlar
Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin
Ukrayna: Rusya Harkiv'de mağaza vurdu! Ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 43'e çıktı Ukrayna: Rusya Harkiv'de mağaza vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
Hamas, İsrailli askerlerin Gazze'de esir alındığını duyurdu Hamas, İsrailli askerlerin Gazze'de esir alındığını duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak? Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!
Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu
Trabzon'da üretiliyor, çaya ve fındığa alternatif oldu: Soğuk havaların vazgeçilmezi, kilosu bin 500 TL! Trabzon'da üretiliyor: Kilosu bin 500 TL!