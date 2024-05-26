Ukrayna: Rusya Harkiv'de mağaza vurdu! Ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 43'e çıktı

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurdu. Mağazanın vurulması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye, yaralananların sayısı 43'e yükseldi.

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Ukrayna: Rusya Harkiv'de mağaza vurdu! Ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 43'e çıktı

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazaya saldırısında ölen ve yaralananların sayısının arttığını belirtti.

Rusya'nın dün Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. İnşaat malzemeleri satan ve yaklaşık 200 kişinin bulunduğu hipermarkete 2 güdümlü hava bombası ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye, yaralananların sayısı ise 43’e yükseldi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 16 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, saldırının ardından çıkan yangının ekipler tarafından 16 saat süren bir çalışmayla söndürüldüğü aktarıldı.

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Hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belirlenirken, 10 kişiye DNA testi yapılacağı bildirildi.

Rusya, 10 Mayıs'ta kuzey Harkov Oblast’ına 30 bin askerle yeni bir saldırı başlatmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e göre Moskova kuvvetleri bölgede 10 kilometreye kadar ilerlemeyi başarmış ancak ilk savunma hattı tarafından durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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Rusya Ukrayna Rusya - Ukrayna savaşı
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