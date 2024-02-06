Hamas'tan İsrail'in esir takası ve ateşkes teklifine " yanıt

Katar’ın Hamas’ın İsrail ile esir takası ve ateşkesi içeren anlaşmaya "olumlu" yanıt verdiğini duyurmasının ardından Hamas’tan yazılı açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hamas hareketi kısa bir süre önce, hareket içinde ve direniş gruplarıyla istişareleri tamamladıktan sonra, çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Katar ve Mısır'daki kardeşlerine iletti” denildi.

Hamas, “Kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkes sağlanması, halkımıza yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden imarın sağlanması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve esir takasının tamamlanması için öneri olumlu bir ruhla ele alındı” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik çabalara katılan tün ülkelerin katkılarına değer verdiklerini belirten Hamas, “Hamas hareketi, tüm ulusal güçler ve gruplarla birlikte, işgali sona erdirme, toprakları ve kutsalları üzerindeki meşru ulusal haklarını gerçekleştirme yolunda halkımızı savunmaya devam ettiğimizi teyit ediyor” denildi.

KATAR, HAMAS'IN OLUMLU YANIT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Hamas’ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu. Al Thani, “Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz” demişti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini aktaran Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarının ve Hamas’ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtmişti.

"YARIN İSRAİL HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Blinken ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" demişti.

Hamas'a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.