ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına hükmetti

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine hükmetti.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına hükmetti

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a ABD Federal Temyiz Mahkemesi’nden kötü haber geldi. Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine oybirliğiyle hükmetti.

Mahkeme, eski Başkan Trump’ın söz konusu davanın amacı doğrultusunda vatandaş Trump haline geldiğini belirterek, “Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır” dedi.

Trump'ın Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek ABD Yüksek Mahkeme'sine taşıması bekleniyor.

TRUMP, DOKUNULMAZLIĞI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

ABD’de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump, hakkında geçtiğimiz sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmış. İddianamede, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.

İddianamede Trump hakkında, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti.

Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.

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